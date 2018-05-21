Красные средиземноморские кораллы находятся под угрозой

Всего 10% красных кораллов в Средиземном море находятся в удовлетворительном состоянии. Коралловые рифы страдают от чрезмерной эксплуатации природных ресурсов. Исследование, проведённое в Средиземном море на глубине до 50 м показало, что большая часть рифов находится в критическом состоянии.

Эксперты отмечают, что добыча коралловых рифов снизилась за последние 4 десятилетия до 75% из-за сокращения количества кораллов, представляющих ценность. Они отмечают, что были утрачены крупнейшие колонии красных кораллов, которые обладали высокой способностью к воспроизводству.

Красные кораллы могут достигать 50 см в высоту и 4 см в диаметре, однако такие экземпляры в настоящее время сохранились лишь в музейных коллекциях, в то время как в Средиземном море их размеры редко превышают 5 см в высоту и 5 мм в диаметре. Лишь в 10% колоний по меньшей мере половина кораллов имеют диаметр 7 мм и больше, и лишь в 4% случаев высота трети кораллов соответствуют норме в 10 см.

Среди главных угроз для кораллов специалисты называют рыболовный промысел и извлечение кораллов, а также сокращение растительности на дне Средиземного моря.

Лучше всего сохранились коралловые рифы, расположенные в охранных морских зонах, которые составляют менее 0,1% Средиземного моря. К ним, в частности, относятся острова Медес у берегов Каталонии.