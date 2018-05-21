35 тысяч человек ежегодно умирают в Испании от супербактерий

Испанская организация инфекционных заболеваний и клинической микробиологии предупреждает об опасности для человека бактерий, устойчивых к медикаментам. Ежегодно мультирезистентные супербактерии становятся причиной гибели 35 тысяч человек в Испании.

По данным исследования, в котором приняли участие 82 центра здравоохранения, число пациентов, поражённых мультирезистентными патогенными микроорганизмами, превышает 180 тысяч человек ежегодно. Более 35 тысяч из них не реагируют на лечение.

В организации указывают на серьёзность этой проблемы и негодуют из-за отсутствия мер для борьбы с ней. Эксперты подчёркивают, что супербактерии наносят вред в 30 раз большему количеству людей, чем, например, дорожно-транспортные происшествия.

Исследование также показало, что в больничной среде, где микроорганизмам проще распространяться, чаще всего встречаются грамотрицательные бактерии, такие как кишечная и синегнойная палочка или палочка Фридлендера.

Специалисты отмечают, что четыре года назад был принят Национальный план по антибиотикорезистентности, однако на него не выделяется финансирования и он не функционирует должным образом.

Эксперты выделяют несколько основополагающих мер по борьбе с супербактериями: предупреждение распространения патогенов в больничной среде и других местах, своевременная диагностика инфицирования мультирезистентными бактериями, а также проведение исследований для разработки новых медикаментов и обеспечение надлежащего использования антибиотиков.