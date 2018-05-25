Испанские учёные: женщинам лучше даётся дегустация вина

Политехнический университет Мадрида провёл исследование и пришёл к заключению, что женщины обладают лучшими способностями к дегустации вина, чем мужчины.

В исследовании приняли участие 208 человек, которые вслепую дегустировали разные виды красного, белого и розового вина. Выяснилось, что мужчины показывали лучшие результаты, когда требовалось дать эмоциональную оценку после употребления вина, но значительно уступали женщинам, когда нужно было распознать вкус.

Также исследование показало, что люди в возрасте, в отличие от молодёжи, менее требовательны к вину, или, по меньшей мере, получают удовольствие от любого вина.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Food Quality and Preference.