Испанские учёные: музыкантам проще принимать решения

Исследователи из Гранадского университета обнаружили, что нейронные связи головного мозга музыкантов положительно влияют на их способность быстрее принимать решения или справляться с житейскими проблемами.

В ходе исследования были проанализированы изменения, которые происходят в мозгу при продолжительном занятии музыкой. В исследовании принимали участие 142 музыканта, включая членов консерваторий Гранады и Малаги, а также студентов Гранадского университета, изучающих музыку. Все они обучались музыке не менее десяти лет. В целях исследования испытуемым сделали магнитно-резонансную томографию, провели нейропсихологические и другие тесты.

В результате выяснилось, что музыканты обладают более сильными нейронными связями и определёнными узлами, которые активизируют деятельность мозга, направленную на принятие решений. Отмечается, что, благодаря многочисленным связям, на нейронном уровне музыкантам легче справляться со сложными задачами.