Испания - самая густонаселенная страна Европы?

Согласно официальным данным, плотность населения в Испании не слишком высока и составляет всего 93 человека на квадратный километр, однако профессор Шеффилдского университета Алистер Рэй считает иначе: по его мнению, на реальную ситуацию влияет распределение населения по территории, пишет La Vanguardia.

Рэй взял за основу данные Евростата за 2011 год и перенес их на карту, условно разделив регион на участки площадью 1 квадратный километр, чтобы проанализировать ситуацию в соответствии с едиными критериями. На территории Испании таких квадратов оказалось более 505 000, однако реально заселены только 13% из них. "Это значит, что фактическая плотность населения составляет 737 человек на квадратный метр, а не 93, как гласит статистика", - отметил исследователь.

В свете вышеупомянутых цифр Испания вполне может претендовать на звание самой густонаселенной европейской страны. "На всем континенте насчитывается 33 зоны площадью в 1 квадратный километр, где проживает от 40 000 человек и более. 23 из них расположены в Испании, а остальные 10 – во Франции", - подчеркнул Рэй. По его словам, в самом людном квадрате Великобритании, который находится на западе Лондона, проживает чуть более 20 000 человек. На глобальном уровне абсолютным лидером является город Дакка в Бангладеш, где на квадратном километре проживает около 200 000 человек.

"Арифметические показатели плотности населения могут быть полезны, однако сами по себе они не всегда совпадают с нашим восприятием ситуации. Например, в городах России эти цифры достаточно велики, однако не стоит забывать об обширных пустующих территориях. Официальные сведения показали бы, что плотность населения в стране низка, но личный опыт россиян сказал бы об обратном. Это справедливо также для Австралии, Канады и других крупных стран", - заключил профессор.