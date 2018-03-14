WWF предлагает создать в Испании 12 «зелёных» коридоров для животных

На прошлой неделе WWF представил в Мадриде доклад «Дикие путепроводы. Предложение по созданию стратегической сети экологических коридоров между территориями, включёнными в систему Natura 2000». На презентации присутствовали представители испанского правительства и европейских структур. Они подчеркнули, что, с точки зрения биоразнообразия, Испания является самой богатой европейской страной, входящей в состав проекта Natura 2000.

В благотворительном фонде подчёркивают, что заповедные зоны не должны быть изолированы, поскольку важно, чтобы виды распространялись и обменивались генетическим материалом, особенно в условиях изменения климата. Эксперты призывают учитывать фрагментацию территории при строительстве автотрасс, железных дорог и водоёмов.

Специалисты WWF выделили 17 критических зон в Испании. Они выступили с предложением создать экологические коридоры в Кантабрии, Пиренеях, бассейне рек Эбро и Дуэро, горных системах на побережье Средиземного моря, Ла-Манче, Иберийских горах, Сьерра-Морена, Толедских горах, Кордильера-Бетика и в южной части испанской Атлантики.