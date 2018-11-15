Валенсийское правительство отреставрирует разрушенные могилы масонов в Буньоле

Генеральная дирекция по культуре и наследию Валенсийского правительства собирается восстановить почти четыре десятка могил на историческом кладбище Буньоля, которые находятся в полуразрушенном состоянии.

За помощью в региональное правительство обратилась мэрия Буньоля. Речь идёт о секторе с нишами, который находится под угрозой обрушения. В правительстве отмечают, что если не будут приняты соответствующие меры, старинные могильные плиты и масонские символы, датирующиеся XIX веком, могут быть безвозвратно утрачены.

Кладбище Буньоля внесено в список местного наследия и включает 435 могил с масонской символикой, среди которых более 40 хранят останки магистров тайного общества. Самая старая могила на кладбище принадлежит его создателю Хоакину Бальестеру, который был мэром Буньоля.

Восстановление 38 плит XIX века обойдётся почти в 50 тысяч евро. Работы начнутся в ближайшее время. Процесс планируется разделить на три этапа. Сначала с помощью особых методов снимут наиболее ценные элементы и укрепят отверстия и трещины во избежание обрушения конструкции. Затем последует извлечение останков, покоящихся в нишах. Финальный этап будет заключаться в укреплении всей конструкции.