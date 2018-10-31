Фильм «Я её ищу» получил главный приз каталонского кинофестиваля

В Лирике в минувшие выходные прошёл Каталонский фестиваль аудиовизуальных искусств Som Cinema. Главный приз получила дебютная работа Сары Гутьеррес «Я её ищу» (Yo la busco).

85-минутный полнометражный фильм продюсировала барселонская компания Nanouk. До этого лента также получила награду Фестиваля Малаги.

Картина рассказывает историю взаимоотношений тридцатилетнего Макса и его соседки по квартире Эммы через призму путешествия по Барселоне.

Гутьеррес заявила, что эта премия является признанием труда многих людей, которые не пожалели своих усилий на создание фильма, ни на что при этом не рассчитывая.

Фильм стал результатом студенческого проекта в Университете Помпеу-Фабра. В учебном заведении отметили, что университет всячески поддерживает талантливых молодых людей, которые выражают себя через киноискусство.

Фестиваль Som Cinema проводится уже в девятый раз. Лучшим документальным фильмом была названа картина «Что скажут» (Lo que dirán) Нилы Нуньес.

Фестиваль организован культурной организацией Suggeriments Gestió Cultural в сотрудничестве с мэрией Лерида и представительством правительства. Он направлен на продвижение молодых талантов в области кинематографа и аудиовизуальных искусств. Официальная часть включала 6 полнометражных и 12 короткометражных художественных фильмов, а также 7 короткометражных и 5 полнометражных документальных фильмов.