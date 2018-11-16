Рэпер Вальтоник подал в суд на испанское государство

Хосеп Микель Аренас Бельтран, широко известный под своим сценическим псевдонимом Valtonyc, подал иск в Европейский суд по правам человека. По мнению рэпера, испанское государство нарушило его право на свободу слова.

Защищает музыканта адвокат Гонсало Бойе, который также работает с экс-председателем каталонского правительства Карлесом Пучдемоном.

Рассмотрение иска находится на предварительной стадии и пока сторонам не направляли никаких уведомлений.

Ранее испанский суд отклонил прошение рэпера об отсрочке тюремного заключения и приостановке исполнения приговора, в соответствии с которым он получил три с половиной года лишения свободы за угрозы и оскорбления в адрес испанской короны и восхваление терроризма.

Уроженец Майорки должен был отправиться за решётку 24 мая, но он покинул страну и сейчас находится в Бельгии.