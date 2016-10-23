В Музее Пикассо в Барселоне открылась выставка "Кубизм и война". Начало этому движению положила картина самого Пикассо "Авиньонские девицы", написанная в 1907 году. "Первая мировая война могла положить конец кубизму, который на тот момент только зародился, однако художники не позволили ему умереть", - рассказал куратор выставки Кристофер Грин. "Это достижение кажется особо выдающимся с учетом того, что катастрофа подобных масштабов происходила столь близко", - отметил эксперт.

В состав экспозиции вошло около 80 полотен из коллекций парижского Центра Помпиду, Нью-Йоркского музея современного искусства и Современной галереи Тейт в Лондоне, относящихся к периоду с 1913 по 1919 годы. В их число вошли творения испанцев Пикассо и Хуана Гриса, мексиканца Диего Риверы, а также французов Анри Матисса, Жоржа Брака и Фернана Леже.

Брак и Леже были призваны в армию и пережили войну на собственном опыте. Другие живописцы столкнулись с ее последствиями в Париже, страдая от нехватки провизии и перебоев с отоплением. Несмотря на это, созданные ими полотна, динамичные и яркие, дышат оптимизмом, и война в них практически не отражена.

"Для художников искусство было связано в первую очередь с созданием, в то время как война влекла за собой разрушения и смерть. Они понимали, что фотография и киносъемка изображают войну гораздо лучше, чем это мог бы сделать любой живописец", - подчеркивает Грин. Так, фотографиям войны в рамках выставки отведена отдельная слабо освещенная комната.

Завершают экспозицию картина Хуана Гриса "Натюрморт на медальоне", напоминающий мемориал в память о ее жертвах, и три работы Брака, получившего серьезные ранения в ходе военных действий. "Он никогда не писал непосредственно военных сцен и не затрагивал эту тему в своих картинах, однако каким-то образом она навсегда оставила в нем свой след", - заключил Грин.