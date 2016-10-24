На ипподроме в Мадриде открылся новый музей

На ипподроме дворца Сарсуэла, который в минувшее воскресенье отметил свой 75-й день рождения, открылся музей имени Эдуардо Торрохи, знаменитого инженера, спроектировавшего местные трибуны. Как сообщают информагентства Испании, в 2009 году они удостоились звания объекта культурного интереса и в целом считаются одним из наиболее выдающихся архитектурных творений XX века.

Министр образования, культуры и спорта Иньиго Мендес де Виго возглавил церемонию открытия музея. В состав экспозиции вошла некоторая часть работ Торрохи, отраженная в макетах, планах, документах и фотографиях, а также выдержках из журналов и книг его эпохи. Другие залы музея, общая площадь которого составляет около 320 квадратных метров, будут отведены под прочие дополнительные материалы и мероприятия, которые позволят более продуктивно использовать ипподром Сарсуэлы.