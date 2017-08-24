В Мадриде начались съемки нового фильма с участием Пенелопы Крус и Хавьера Бардема

В Мадриде снимают фильм о семье испанских виноделов. В главных ролях - Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

Иранский режиссер и обладатель двух премий «Оскар» Асгар Фархади начал работу над своим новым фильмом «Все знают», в котором задействованы Пенелопа Крус, Хавьер Бардем и Рикардо Дарин. Картина будет снята на испанском языке. В актерский состав также вошли Эдуард Фернандес, Барбара Ленни, Инма Куэста, Эльвира Мингес, Рамон Бареа и Карла Кампра.

Съемки будут вестись в течение 14 недель в Мадриде и его окрестностях. Известно, что сюжет фильма завязан на истории семьи виноделов, которые живут в сельской Испании.

«Каролина вместе со своей семьей приезжает из Буэнос-Айреса в родной испанский городок на праздник. Неожиданные обстоятельства внесут свои коррективы в планы героев, и это полностью изменит их жизни», - гласит обнародованный продюсерской компанией синопсис.

Изначально в проекте планировали принять участие братья Альмодовары, однако в итоге они решили отказаться, и их сменили продюсеры из Morena Films, которые ведут работу над картиной совместно с французскими коллегами из Memento Films, France 3 Cinema, Lucky Red, Untitled Films AIE и Asghar Farhadi Production.

Фархади получил «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке в 2012 году. Награды удостоилась его лента «Развод Надера и Симин». В этом году он вновь получил премию за картину «Коммивояжер», однако церемонию ее вручения режиссер проигнорировал, тем самым выразив протест против наложенного президентом США Дональдом Трампом запрета на въезд граждан Ирана и других мусульманских государств в страну.