У берегов Галисии найдено затонувшее в XVI веке судно

Корабль находится на дне океана у пляжа Belinho на севере Португалии, в 100 километрах от границы с Галисией. Исследователи почти не сомневаются, что судно относится к XVI веку и предполагают, что крушение произошло во второй половине столетия, когда корабль возвращался из северной Европы на Пиренейский полуостров.

История находки началась в 2014 году, когда местные жители обнаружили отдельные элементы, выброшенные на берег во время шторма. Среди них была посуда, снаряды, металлические и каменные фрагменты.

На почти нетронутом судне были найдены сотни предметов, а также четыре орудия: две пушки, сделанные из железа, и ещё две – из бронзы. Корабль практически не пострадал от рук «искателей сокровищ», что повышает его ценность для исследований. На данный момент этот объект является одним из наиболее значимых в своём роде не только в Португалии, но и во всём мире.