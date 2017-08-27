Бэнкси приглашают в Ферроль для создания "уличной" версии "Менин" Веласкеса

Жители Канидо, одного из районов галисийского Ферроля, пригласили известного художника стрит-арта Бэнкси, чтобы он создал свою версию знаменитых "Менин" Веласкеса. Как сообщает Expansión, если это приглашение будет принято, то общее число копий полотна в Канидо составит более 250. Эту инициативу поддерживает пивной бренд 1906. Чтобы привлечь внимание Бэнкси, в международных СМИ было опубликовано несколько сообщений. ЮНЕСКО назвало данный проект "Культурным маршрутом внутри Галисии".

Если известный художник согласится, то это граффити станет его первой официальной работой на территории Испании. Ранее найденное в Сан-Себастьяне изображение было стерто, а подтвердить его авторство так и не удалось.

В первые выходные сентября в городе собираются художники, музыканты, писатели, скульпторы и фотографы, которые создают новые работы и тем самым вносят свой вклад в развитие культурного центра, которым стремится стать район Канидо. С 2008 года, когда местный художник Эдуардо Эрмида выступил с соответствующей идеей, его посетили 1 200 художников со всего мира. В настоящее время в Канидо насчитывается более 250 творений различных авторов. Мастера превратили стены домов района в холсты, на которых они представили свое видение самого известного полотна Веласкеса.

"Район полностью изменился с точки зрения урбанистики и с точки зрения восприятия его местными жителями. Раньше у них были комплексы, и Канидо считался просто дополнением к переживающему упадок городу, а теперь они гордятся, уверены в себе и вызывают зависть", - рассказал Эрмида.

Вышеупомянутый бренд 1906 активно поддерживает художественные и культурные инициативы, и он также намерен помочь в привлечении Бэнкси в Ферроль. С этой целью на некоторых заборах в Великобритании и в европейских изданиях The Times, Le Parisien и The Guardian были размещены соответствующие призывы.