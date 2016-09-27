В Испании начали снимать фильмы о деятельности ЭТА

Преступления баскской националистической организации ЭТА – одна из самых сложных и тяжелых проблем в современной истории Испании. До тех пор, пока она не выступила с официальным объявлением о прекращении огня, в кинематографе на эту тему негласно было наложено табу.

"С эмоциональной точки зрения, перемирие длится уже достаточо долго, чтобы историю можно было рассказать честно", - отметил британский режиссер-документалист Джастин Вебстер. Показ его фильма "Конец ЭТА" состоялся на прошлой неделе в рамках Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, и картина была хорошо принята публикой. "Теперь мы можем начать работу над первым черновиком истории о том, что же случилось на самом деле", - поделился Вебстер.

ЭТА инкриминируются смерти 829 человек, убитых за четыре десятилетия взрывов и расстрелов. Группировка официально заявила о прекращении огня в 2011 году. "С учетом того, сколько жизней унесли их преступления, об этом снято слишком мало фильмов", считает баскский режиссер Иманоль Урибе. Его первая докуметальная работа "Суд в Бургосе", снятая в 1979 году, повествует о последнем процессе над членами ЭТА за период правления диктатора Франсиско Франко, завершившийся в 1975 году. В свою очередь, художественная лента Урибе "Вдали от моря" рассказывает об отношениях между дочерью жертвы ЭТА и убийцей ее отца.

Сейчас эту тему можно смело освещать на экране, однако еще в 80-90-е годы прошлого столетия ситуация была иной. Так, фильм Урибе "Считанные дни", снятый в 1996 году, получил главный приз фестиваля в Сан-Себастьяне и восемь премий "Гойя", однако публике от запомнился в большей степени в силу разгоревшейся вокруг него полемики: главный герой, террорист ЭТА, на экране был изображен слишком человечным.

Аналогичного мнения придерживается и режиссер Хулио Медем. В 2003 году он представил документальную ленту "Баскский мяч", который призывал к диалогу разные стороны, вовлеченные в конфликт. Тогда у Медема возникли проблемы, связанные с попытками подвергнуть картину цензуре и обвинениями в симпатии по отношнию к террористаи.

После сообщения группировки о сложении оружия ее деятельности было посвящено множество работ – от документальных фильмов до триллеров, драм и даже комедий. Одной из самых спорных остается картина "Асьер и я", в которой режиссер Айтор Мерино рассказывает о своем друге детства, попавшем на восемь лет во французскую тюрьму за причастность к деятельности ЭТА. Несмотря на то, что у этой документальной ленты есть юмористический оттенок, Мерино заставляет зрителей задуматься, как может его любимый друг быть преступником, можно ли дружить с террористами и что приводит их в ЭТА. "Нам нравится кинематограф, заставляющий людей чувствовать неловкость и ставящий под вопрос основные принципы", - отметил режиссер. "Если бы ЭТА по-прежнему вела свою деятельность, мы бы все равно сняли этот фильм, однако он был бы более контекстным и менее юмористическим", - добавил он.