В Бильбао привезли скандальную выставку, которую отменили в Нью-Йорке

Выставка вызвала резонанс из-за провокационных работ, среди которых инсталляция «Театр мира» (The Theatre of the World) китайско-французского художника Хуана Юнпина, состоящая из клеток с живыми существами, или работа «Изучение трансференции» (A Case Study Of Transference) Сюй Бина, демонстрирующая совокупляющихся свиней, на шкуре которых написаны иероглифы и текст на латинице.

Работы были сняты с выставки в Нью-Йоркском музее Гуггенхайма из-за многочисленных протестов защитников животных.

Выставка в Бильбао работает с 11 мая. В культурном учреждении встали на защиту неоднозначных работ как проявления свободы выражения и уважения к творческому процессу и креативности. В музее подчёркивают, что во время выставки ни одно животное не пострадает.

