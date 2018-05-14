Хавьеру Бардему пришёлся не по душе вопрос журналиста о Пенелопе Крус

Во время пресс-конференции, посвящённой презентации картины «Все знают» на Каннском фестивале, один из журналистов задал неприятный вопрос Хавьеру Бардему, исполняющему в фильме одну из главных ролей вместе со своей супругой Пенелопой Крус,

Чилийский журналист спросил Бардема: «Каково это, быть единственным, кто во время съёмок наслаждается работой со своей женой?». Испанского актёра покоробило от этого вопроса, о чём свидетельствовало его выражение лица. Он не стал комментировать эту тему, ответив лишь: «Этот вопрос – ужасная безвкусица».