В аэропорту Барселоны проходит выставка репродукций уникальных книг

Книги выставлены в зонах для VIP-клиентов: зале Жоана Миро и зале Пау Казальса. Выставка продлится до конца мая.

Как сообщили в администрации аэропорта, всего в залах представлено семь экспонатов, среди которых копии кодексов и книг первопечатников из королевских библиотек. Оригиналы некоторых из представленных книг находятся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке и в парижском Лувре, включая «Книгу счастья» Мурада III, Библию святого Людовика и Атлас Вальярда.