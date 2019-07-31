В Барселоне пройдет большой гала-концерт фламенко

Во Дворце каталонской музыки (который сам по себе - произведение искусства) 2 августа пройдет гала-концерт фламенко.
Новое поколение лучших исполнителей представит произведения в самых разных жанрах: булерия, фестеро, солеа, танго, фаррука и т.д. Это прекрасная возможность за полтора часа прочувствовать фламенко во всем многообразии. Билеты ещё можно купить здесь.
Дворец каталонской музыки построен в начале прошлого столетия в стиле модернизм и считается одним из самых красивых в мире. Находится в центре Барселоны, в Готическом квартале. Входит в список объектов Достояния человечества ЮНЕСКО.Темы: Культура Барселона Туризм