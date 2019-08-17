Филадельфийский оркестр отменил выступление Пласидо Доминго, которого ранее пригласил выступить 18 сентября. Причиной стали обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые в отношении тенора.
Ранее восемь певиц и одна танцовщица заявили, что подвергались домогательствам со стороны Доминго. Сам Доминго заявил, что всегда вступал в отношения только по взаимному согласию.
В сообщении Филадельфийского оркестра говорится: «Мы стремимая создать безопасную среду для оркестра и персонала, основанную на взаимном уважении и поддержке».Темы: Культура Пласидо Доминго