В Москве открылась выставка испанского скульптора Жауме Пленсы

Торжественная церемония первой в России персональной выставки испанского художника и скульптора Жауме Пленсы состоялась в понедельник вечером в Московском музее современного искусства (Moscow Museum of Modern Art, МMOMA).

Открытие посетили сам автор, посол Королевства Испания в России Фернандо Вальдеррама, президент Российской академии художеств (РАХ) Зураб Церетели и другие, передает ТАСС.

"Мне очень приятно выступать на открытии первой персональной выставки Жауме Пленсы в присутствии самого художника, который впервые выставляется в России. Для меня, как посла Королевства Испания в Российской Федерации, особая честь представлять эту выставку здесь, в Московском музее современного искусства, который всегда уделял особое внимание испанскому искусству", - сказал Вальдеррама.

Он отметил, что руководству музея удалось соткать "ткань отношений между Россией и Испанией в области искусства". "Я абсолютно уверен, что выставка, которую мы открываем сегодня, произведения которой воздействуют на наши чувства, на наши мысли, - все это станет новой важнейшей вехой в дальнейшей череде выставок испанских художников", - добавил посол.

"Я очень рад, что участвую в открытии выставки гиганта испанского искусства, художника Жауме Пленсы. Это большая честь для России, для Москвы", - сказал в свою очередь президент РАХ, основатель ММОМА, народный художник СССР Зураб Церетели. В этот вечер он объявил, что президиум РАХ принял решение присвоить испанскому художнику звание "почетный академик Российской академии художеств".