В Барселоне открылась выставка создателя фасада Страстей в Храме Святого Семейства

В эти выходные в центре Espai Subirachs открылась экспозиция, включившая в себя около ста работ скульптора и живописца Жузепа Марии Субиракса, сообщает издание ABC. По словам дочери мастера Худит Субиракс-Бургайя, основная цель выставки заключается в том, чтобы представить публике другую сторону творчества художника, не связанную с одной из самых знаменитых его работ – фасадом Страстей в Храме Святого Семейства. "Это не самое важное, что он создал за свою карьеру", - отметила Худит, историк искусства и специалист по творчеству своего отца.

Центр Espai Subirachs – скромное помещение площадью 300 квадратных метров, которое открыли дети художника неподалеку от его родного дома и школы, куда ходил Субиракс. Таким образом они выполнили данное отцу обещание сделать доступной для публики выборку отобранных им самим работ. Изначально они должны были выставляться в музее на улице Принцесса, однако его открытие было сорвано экономическим кризисом.

В наследство потомкам художника досталось около 500 работ, в том числе скульптуры, картины, гравюры, рисунки, гобелены и предметы ювелирного искусства. Около ста из них, датирующиеся 1949-2007 годами, представлены в Espai Subirachs. Творчество Субиракса охватывает как экспрессионизм на ранних этапах деятельности, так и более поздние абстракционизм и неофигуративизм, а также заключительный метафорический этап.

По словам Худит Субиракс-Бургайя, в течение этого года по случаю 90-летнего юбилея со дня рождения художника вход в музей будет бесплатным, а со следующего года с посетителей будет взиматься символическая плата на его содержание.

Дочь художника также отметила, что работы ее отца больше ценятся за рубежом, чем на родине, в особенности в Корее и Японии. "В Испании в свое время было модно выступать против Субиракса", - отметила Худит. "Сейчас пришло время открыть его заново", - добавила она.