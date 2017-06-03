XII Неделя дизайна пройдет в Барселоне с 6 по 14 июня

С 6 по 14 июня в Барселоне пройдет XII Неделя дизайна, основной площадкой которой станет центр Disseny Hub. Как сообщают информационные агентства Испании, программа фестиваля включает в себя более 120 различных мероприятий, что на 50% больше, чем годом ранее. Он проводится ежегодно Центром дизайна Барселоны (BCD) при поддержке мэрии города. Ожидается, что в этом году число посетителей превысит прошлогоднюю отметку в 20 000 человек. По словам председателя BCD Пау Эрреры, в сфере дизайна каталонская столица является флагманом международного уровня.

Нынешнее мероприятие будет организовано при участии 89 организаций-партнеров. В его рамках в городе состоятся 33 выставки, 21 мастер-класс, 20 конференций и 22 презентации, а также различные встречи для профессионалов сферы дизайна и предпринимателей, призванные создать новые возможности для бизнеса и обеспечить обмен знаниями. В районах Сан-Марти и Побленоу пройдет до 40 различных мероприятий, в Сьютат-Велья – 23, в Эйшампле и Грасиа – 13, а в Сарриа – Сан-Жервази – еще 8.

Откроет Неделю дизайна конференция создателя платформы Design Indaba Рейви Найду, посвященная творческому подходу как инструменту трансформации. В последний день программы состоится шоу талантов, призванное стать площадкой для презентации молодых мастеров.

Еще одно важное место в программе займет секция Krea. Mirades diferents en processos creatius, комиссарами которой станут Курро Кларет и Мартин Асуа. Она включает в себя 10 мастер-классов, посвященных ценности творческого процесса в коллективах, подверженных риску социальной изоляции.

Вдохновением для разработки промо-кампании мероприятия в этом году стали недавно ушедшие видные деятели, в том числе музыкант Дэвид Боуи, социолог Зигмунт Бауман, писательница Харпер Ли и другие.