Король и королева Испании открыли 76-ю Мадридскую книжную ярмарку

В минувшую пятницу король Испании Фелипе и королева Летиция приняли участие в открытии 76 Книжной ярмарки, которая проходит в мадридском парке Ретиро до 11 июня. Как сообщают информационные агентства, приглашенной страной мероприятия в этом году стала Португалия, и свой визит на ярмарку королевская чета начала с посещения ее официального стенда. После этого они подошли к прилавку португальского книжного магазина Ler Devagar, представители которого порекомендовали Фелипе и Летиции прочесть роман Вальтера Уго Мана "Машина по производству испанцев".

После этого король и королева посетили стенд столичного магазина Cervantes y Compañía, где им подарили книгу "Канада" писателя Хуана Гомеса Барсены. Монархи также проявили интерес и к произведениям других авторов, в том числе Хавьера Серкаса.

Во время своего визита на ярмарку Фелипе и Летиция также посетили киоск "Пути португальской литературы" и стенд издательства Libros del K.O., где внимание королевы привлекла книга "Личная история", написанная редактором Washington Post и первой женщиной-обладательницей Пулитцеровской премии Кэтрин Грэм. Помимо этого, супруги подошли и к трем стендам Министерства образования, культуры и спорта.

В 76-й Мадридской книжной ярмарке принимают участие 24 официальных учреждения, 24 дистрибьютора печатной продукции, 63 специализированных книжных магазина и 53 торговые точки общего характера, а также 324 издательства. Приглашенную Португалию на мероприятии представляют произведения более чем 30 авторов.