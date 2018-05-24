Хавьер Бардем встал на защиту друга-«богохульника»

Испанский актёр Хавьер Бардем выразил поддержку актёру Вилли Толедо, который был вызван в суд в Мадриде по обвинению в оскорблении чувств верующих.

Бардем встал на защиту свободы слова и заявил, что страна может вернуться к эпохе франкистской диктатуры, если артистов будут сажать в тюрьму за выражение своего мнения.

Толедо отказался предстать перед судом, после того как он получил повестку из-за публикации на странице в Facebook, которая была воспринята как богохульство. В ней 48-летний актёр вступился за трёх женщин, которые вышли на улицы Севильи с гигантской вагиной в руках, подражая религиозной процессии.