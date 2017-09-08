Тест ДНК показал: Сальвадор Дали не является отцом ясновидящей Пилар Абель

Абель заявляла, что Дали закрутил роман с ее матерью, когда та работала в Кадакесе. По словам адвоката ясновидящей Энрике Бланкеса, если бы отцовство художника было доказано, то женщина могла бы получить 25% состояния и творческого наследия одного из самых известных и успешных живописцев XX века. В настоящее время они находятся в полном распоряжении государства. Представители фонда The Salvador Dalí Foundation оценивают эти активы в 400 миллионов евро по состоянию на конец 2016 года.

Спустя несколько дней после вынесения судебного решения о проведении эксгумации Абель дала интервью, в котором рассказала, что предполагаемую семейную тайну она узнала в 7 или 8 лет от своей бабушки. Позже в этом призналась и мать. По словам провидицы, она часто видела Дали на улицах родного для обоих Фигераса. "Мы не разговаривали, но смотрели друг на друга, и в этом случае один взгляд стоит больше тысячи слов", - поделилась Абель. Адвокат Бланкес, в свою очередь, утверждает, что о романе художника с матерью Пилар "знали все местные жители, и некоторые из них даже подтвердили это в присутствии нотариуса".