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          Новости Испании » Новости » Культура » Художник из Валенсии создал 100-метровую фреску на стене Института современного искусства

          Художник из Валенсии создал 100-метровую фреску на стене Института современного искусства

          21:18 10.09.2017

          Директор Института современного искусства Валенсии (IVAM) Хосе Мигель Гарсия Кортес представил настенную роспись местного художника, известного под псевдонимом Escif, которая получила название Comentario del Solar. Как сообщают информационные агентства Испании, она отображает историю района, где располагается пустующий участок на заднем дворе музея.

          Фреска занимает отрезок длиной в 100 погонных метров. Она была написана в рамках инициативы "Создает IVAM". По словам Гарсии Кортеса, "художник воспользовался возможностью реализовать столь масштабный проект, и результат кажется поистине впечатляющим". Директор института также отметил, что эта настенная роспись с большой долей вероятности является самой большой во всей Испании. 

          На фреске изображен ряд элементов, с помощью которых Escif рассказывает об истории, людях и различных ситуациях из жизни района Кармен. Так, на ней можно увидеть такие знаковые точки, как местная булочная или бар Pastoret. Современность, в свою очередь, представляют цитаты других художников граффити, а будущее олицетворяет сам институт IVAM. 

          В заключение Гарсия Кортес выразил удовлетворение полученным результатом. "До этого момента у IVAM был только пустой участок, а теперь мы можем показать место, где отражена история нашего района", - отметил директор института. 

          Темы: Культура  Валенсия

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