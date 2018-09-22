Саграда-Фамилия достигла 100 метров в высоту

Как сообщает руководство проекта, в настоящее время ведётся строительство шести центральных башен базилики, четыре из которых посвящены евангелистам, и ещё две – Деве Марии Иисусу Христу,

Башня Христа должна стать самой высокой из 18 башен Саграда-Фамилии, её высота составит 172,5 м. Основание для неё уже готово, и оно находится на высоте 85 м. К концу текущего квартала планируется начать возведение и основной части башни. Её декор будет посвящён теме Вселенной и сотворения мира. Предполагается, что к 2022 году завершится создание 17-метрового креста, венчающего самую высокую башню собора и всей Барселоны, а ещё через четыре года будут готовы все архитектурные элементы храма, но останется незавершённой декоративная часть.

Главный архитектор базилики Жорди Фаули также рассказал о том, какой башня Христа будет внутри. Как и на других башнях на ней будут треугольные и ромбовидные проёмы, а в центре появится каменная лестница и стеклянный лифт, который будет поднимать посетителей на высоту 60 м. Внутри также можно будет полюбоваться на керамику и витражи с евангельскими изображениями.

В соборе проекта также добавили, что в этом году бюджет работ составляет 50 млн евро, как и годом ранее.

В Саграда-Фамилия отмечают, что соблюдение установленных сроков будет зависеть от того, сохранятся ли темпы развития технологий и туризма, который является единственным источником доходов для собора. Руководство сообщило, что поток туристов немного сократился после терактов, но на протяжении последних четырёх месяцев наблюдается его восстанавление. В соборе надеются, что этот год удастся завершить на том же уровне, что и прошлый – 4,5 млн посетителей.