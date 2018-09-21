Вуди Аллен может снять новый фильм в Барселоне

Как сообщило руководство центра, на следующей неделе продюсеры встретятся с Алленом в Нью-Йорке. Во время этой встречи они рассчитывают достигнуть окончательной договорённости. Съёмки картины могут начаться в 2019 году.

В продюсерском центре отмечают, что Аллен пока не приступил к написанию сценария, но уже наметил для себя общую «схему».

Лента может стать второй работой американца в каталонской столице после фильма «Вики Кристина Барселона», который вышел на экраны в 2008 году и был удостоен «Золотого глобуса».