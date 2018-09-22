Группа U2 отыграла концерт в Мадриде с антинационалистическими призывами

Ирландская группа U2 вернулась в Испанию с долгожданным концертом. В Мадриде музыканты, известные своей активной общественной деятельностью, со сцены пытались донести до публики идею единства.

Ближе к концу шоу, перед тем как исполнить одну из знаковых композиций One солист группы Боно заявил, что «не бывает хорошего национализма» и привёл в пример свой ирландский опыт.

В предыдущий раз группа дала концерт в Мадриде в 2005 году на ныне закрытом стадионе Висенте Кальдерона в рамках тура Vértigo Tour, а впервые в испанской столице музыканты выступили в далёком 1987 году.

Билеты на концерт Experience + Innocence в WiZink Center, состоявшийся 20 сентября, были раскуплены за несколько часов. По данным организаторов, на нём побывало 15 тысяч человек.