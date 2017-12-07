На потолке в барселонской мэрии обнаружена средневековая роспись

Во время реставрационных работ во внутреннем дворе мэрии Барселоны обнаружены фрагменты готической живописи XIV века, которые были скрыты от взора более поздними конструкциями.

Как сообщили в мэрии, наличие росписи на деревянных потолках подтвердилось летом, в результате специальных исследований, проведённых специалистами Службы городской архитектуры и наследия.

Готическая роспись относится к периоду с 1369 по 1373 годы. Она находится в хорошем состоянии, цвета по-прежнему хорошо различимы, сохранилась яркость красок. Когда в 1929 году на площади Plaza Sant Jaume было возведено новое здание мэрии, средневековую живопись скрыл современный декор.

Городские власти решили провести исследование для оценки технических возможностей и стоимости работ по полному восстановлению оригинальной росписи.