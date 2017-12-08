Знаменитый Cirque du Soleil проведет кастинг акробатов в Жироне

Цирк Cirque du Soleil проведет в Жироне кастинг акробатов, сообщают информационные агентства Испании. На сегодняшний день это единственное подобное мероприятие, запланированное в Европе на следующий год. Еще один отбор может быть проведен в Скандинавии. Кастинг в Жироне состоится утром 26 февраля в рамках международного циркового фестиваля Elefant d’Or.

Всего за неделю, прошедшую с момента публикации объявления, предварительный отбор прошли уже 250 кандидатов. Ожидается, что к моменту окончания приема заявок 10 февраля эта цифра вырастет до 500. Для того, чтобы попасть на кастинг, претенденты должны прислать видеозапись своей тренировки или выступления. Среди них выберут авторов 25-30 номеров, которые могут быть как индивидуальными, так и групповыми, после чего утром 26 февраля в шатре на Марсовом поле пройдет "живой" кастинг.

По словам старшего консультанта отдела кастинга Филиппа Агоге, основная задача отбора заключается в "поиске и привлечении новых талантов", которые станут частью пула возможных участников новых шоу Cirque du Soleil. Некоторые из них сразу получат контракт. "Помимо этого, иногда наши артисты получают травмы, и их необходимо оперативно заменять", - отметил Агоге.