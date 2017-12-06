Испания отправит на Евровидение-2018 участника шоу Operación Triunfo

В следующем году на международном конкурсе «Евровидение» от Испании выступит один из участников шоу Operación Triunfo.

Об этом сообщила телекомпания RTVE на своём официальном сайте, отметив, что это «наилучшая формула», благодаря которой страна будет достойно представлена на «Евровидении» и которая, к тому же. получила поддержку многочисленных фанатов общеевропейского конкурса. В RTVE отметили, что в «Operación Triunfo» участвуют лучшие новые испанские исполнители. В телекомпании добавили, что такой подход оправдал себя в 2002, 2003 и 2004 годах, когда от Испании на музыкальный конкурс выступали бывшие участники телевизионного проекта Роса, Бет и Рамон, которые смогли войти в десятку лучших.

Во время гала-концерта «Operación Triunfo» в понедельник ведущий Роберто Леаль объявил, что в ближайшее время станет известен точный формат отбора исполнителя, который отправится в Лиссабон, где в мае 2018 пройдёт «Евровидение».