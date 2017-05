На конкурсе "Евровидение" Испанию представит 20-летний певец и серфер Манель Наварро

В феврале певец успешно представил на отборочном этапе конкурса свою композицию Do it for your lover. Впрочем, лидерство его было не совсем однозначным: по итогам зрительского голосования первой оказалась исполнительница Мирела с песней Contigo, в то время как Наварро досталось только третье место, однако в конце концов жюри сделало свой выбор именно в его пользу.

Текст песни написан на испанском языке с английским припевом. Заглавная фраза композиции, "do it for your lover" ("сделайте это для тех, кого любите"), повторяется в нем примерно 30 раз. Подобный ход ранее уже приносил Испании успех – в 1968 году исполнительница Массьель победила на конкурсе с незамысловатой композицией La la la, и эта фраза в тексте упоминалась 138 раз.

Букмекеры прогнозируют, что лидером в этом году станет Италия, а Испания займет только 36 место из 42. В прошлом результаты страны на конкурсе также были не слишком впечатляющими – ее представители занимали первое место только два раза, и одна из этих побед была одержана благодаря покупке голосов диктатором Франко. Кроме того, за Испанией числится и такое сомнительное достижение, как попадание в список стран с наибольшим количеством нулевых баллов за всю историю существования "Евровидения". Удастся ли каталонцу Наварро изменить эту тенденцию, зрители узнают в ходе финала конкурса, который состоится 13 мая. Полуфиналы намечены на 9 и 11 мая.

