The Rolling Stones дадут концерт в Барселоне

В Барселоне 27 сентября состоится концерт группы The Rolling Stones. Музыканты выступят в рамках европейского тура Stones - No Filter. О концерте в Каталонии говорится в сообщении группы, опубликованном во вторник на официальном сайте.

Билеты поступят в продажу в 10:00 во вторник, 16 мая. Купить их можно только на сайтах doctormusic.com и ticketmaster.es. Каждый билет будет именным. В одни руки будут продавать максимум восемь билетов. Цены варьируются от 86 до 290 евро.