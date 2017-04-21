В муниципалитете Вила-сека создадут художественные композиции из старых книг

Библиотека каталонского муниципалитета Вила-сека провела сбор старых книг, которые будут использованы для создания скульптур в день Сан-Жорди, сообщает La Vanguardia.

Кампанию, которая была проведена во второй раз подряд, поддерживает местный Совет по вопросам культуры. Жители города собирают старые, порванные или поврежденные ином образом книги, из которых впоследствии формируются необычные композиции, призванные продемонстрировать пользу изданий с точки зрения создания прекрасного, в том числе и за пределами литературной сферы. Конечная идея организаторов заключается в том, чтобы превратить книгу как символ письменности в произведение искусства.

Проект основывается на ключевых ценностях: гражданском участии, трансформации и переработке материалов, а также творчестве. При этом в сборе участвовали самые разнообразные издания – он энциклопедий до карманных книг и детских сказок.