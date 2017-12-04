Пенелопа Крус рассказала о своем опыте работы с Харви Вайнштейном

Оскароносная актриса Пенелопа Крус выразила поддержку женщинам, которые рассказали о своем "ужасном опыте" общения с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, и поделилась собственным опытом работы с ним. Как сообщает The Local, с заявлениями о домогательствах и насилии по отношению к ним выступили многие другие известные актрисы, в том числе Роуз Макгоуэн, Эшли Джадд, Гвинет Пэлтроу и Анжелина Джоли. Полиция США и Великобритании расследует преступления, совершенные им еще в 2004-м и 1980-х годах.

Крус, удостоившаяся "Оскара" за лучшую роль второго плана в спродюсированном Вайнштейном фильме Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона", поддержала пострадавших женщин и подвергла критике "абсолютно неприемлемое злоупотребление силой". "Истории, обнародованные в последние недели, вызвали у меня изумление и глубокую печаль. Очевидно, я не знала об этой стороне его личности, - рассказала Крус изданию El País. – Мы работали вместе над множеством фильмов, и, хотя Вайнштейн всегда относился ко мне с уважением и я никогда не наблюдала за ним подобного поведения, я должна выразить поддержку женщинам, столкнувшимся со столь ужасным опытом. Они продемонстрировали недюжинную храбрость, заговорив о нем открыто. Подобные злоупотребления силой абсолютно неприемлемы. Все мы, и мужчины, и женщины, должны показать будущим поколениям значение уважения и поддержки друг друга", - заключила звезда.