Испанцы стали больше ходить стадионы и меньше – в театр

В прошлом году в Испании места, представляющие культурный интерес, посетили 31,6% от людей, имеющих высокий доход. И только 6% от группы населения с низкими доходами. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики.

Самым популярным среди испанцев видом культурного досуга остается кино: 20,1% населения посетили кинотеатры в прошлом году хотя бы три раза, а в 2014 году этот показатель составлял 27,4%. В 2015 году снизился и интерес к театрам - до 12,3% с 13,2%, к любым другим культурным заведениям - до 14,7% с 17,9%. Только спортивные мероприятия стали более популярны, в прошлом году их посетили 14,3% против 13,9% годом ранее.

В кино ходит больше молодых людей – 40,1%. На спортивные мероприятия 18,1% мужчин и 10,1% женщин.

Те, кто не может позволить себе культурный отдых, говорят, что цена слишком высока в театре (17,3%), кино (14,4) и на спортивные мероприятия (13,9%).

В исследовании был вопрос: «Есть ли у вас возможность попросить о финансовой помощи друзей или родственников?» Только 7% людей с низким доходом ответили на него отрицательно. Число желающих участвовать в политической жизни страны выросло с 3,7% в 2006 году до 7,9% в 2015-м.