Гитаристы со всего мира борются в Валенсии за приз Альгамбра

Шестнадцать гитаристов из Германии, Бразилии, Китая, Италии, Польши и Испании в понедельник встретились в Валенсии, чтобы побороться за победу в Международном конкурсе гитаристов Альгамбра, одном из самых престижных в мире. В этом году он проходит в тринадцатый раз. Состязания продлятся до 11 июня. Кроме того, в конкурсе принимают участие музыканты из Чили, Южной Кореи, Колумбии, Коста-Рики и Румынии.

Открытие мероприятия проходит в зале Josе Roca муниципальной консерватории. Программу открывает кубинец Али Аранго, который стал победителем в 2014 году. Различные состязания состоятся в залах Palau de la Música Валенсии. Помимо основного конкурса зрителей ожидают концерты, спектакли и выставки.

В жюри входят Эмилио Каландин (Испания), Али Аранго (Куба), Лоран Бутрос (Франция), Массимо делле Цесси (Италия) и Мигель Тарапага(Испания). Главным призом станут 30 тысяч евро, запись диска и концертный тур в составе команды победителей.