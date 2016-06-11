Антонио Бандерас намерен построить театр в порту Малаги

Актер Антонио Бандерас, уроженец андалусской Малаги, намерен внести свою лепту в план обновления местного порта и построить на его территории театр с двумя залами на 500 и 200 мест соответственно, оркестровой ямой и внутренним двором-патио. Администрация порта встретила эту идею с энтузиазмом. Первый раунд переговоров прошел успешно.