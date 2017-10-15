Хор Ars Vocalis выступил в филиале Русского музея в Малаге

В концертном зале филиала Государственного Русского музея в Малаге в минувшую субботу прошел бесплатный концерт камерного хора Ars Vocalis "Меж двух миров". Как сообщают информационные агентства, исполнители представили тщательно отобранный репертуар, который включил в себя лучшие произведения жара, написанные композиторами из Европы и России на стыке XIX и XX веков.

Нынешнее выступление Ars Vocalis в филиале российской галереи было не первым: ранее хор выходил на ее сцену с дебютной программой Ensemble Masculino. Она была подготовлена по случаю открытия выставки, посвященной династии Романовых. После этого коллектив получил множество приглашений выступить в других андалусских городах и принял участие в ряде европейских хоровых конкурсов.

По словам создательницы и руководителя Ars Vocalis Анабель Санчес Рамос, хор был создан при поддержке Экономического общества друзей Малаги с целью развития качественной хоровой музыки. "Каждый из его участников имеет уникальные вокальные данные, которые позволяют им исполнять сложные произведения", - заключила Санчес Рамос.