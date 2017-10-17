В архивах Фигераса найдено 9 нотариальных документов за подписью Сальвадора Дали

В архивах мэрии Фигераса было обнаружено 9 ранее неизвестных нотариальных документов с подписью Сальвадора Дали, сообщают информационные агентства Каталонии. Бумаги были найдены в одном из сейфов в муниципальном секретариате после передачи полномочий его новому руководителю. Бумаги относятся к периоду с 1974 по 1977 годы, когда мэром Фигераса был Пере Жиро. Соответствующие сведения заверил нотариус Мигель Мораледа.

В числе вышеупомянутых документов оказались описи работ художника, акты, дарственные и положение об основании государственного фонда. Особое место среди них занимают бумаги, подписанные 11 и 12 ноября 1977 года. Одна из них является уставным документом фонда Fundació Teatre Museu Dalí, которому в соответствии с подписанным в тот же день нотариальным актом было передано 83 работы Дали. На следующий день художник подарил мэрии 25 своих творений, чтобы они постоянно выставлялись в городе и хранились в нем и впредь. В их числе – "Портрет Пикассо" (1947), “Портрет Наполеона”, "Мягкий автопортрет" (1941) и ряд других картин.

Завещание великого сюрреалиста всегда было одной из наиболее горячо обсуждаемых тем, связанных с его именем. В настоящее время наследством художника управляет частный фонд Gala-Salvador Dalí. Ранее упоминались также нотариальные документы, в соответствии с которыми наследие Дали было разделено пополам между правительствами Каталонии и Испании. Новая находка подтверждает, что часть своих работ Дали хотел оставить в Фигерасе в распоряжении государства. В своем последнем завещании художник упоминал его как наследника всего своего имущества. Представители мэрии отметили необходимость детального изучения новых документов и их рассмотрения в историческом контексте.

Источники в фонде Fundació Gala-Salvador Dalí рассказали, что уже знали о пожертвованиях, упомянутых в обнаруженных бумагах. Теперь экспертам предстоит выяснить, являются ли найденные документы копиями или же фонд располагает другими материалами, содержащими более детальную информацию.