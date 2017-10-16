В подвале многоквартирного дома в Таррагоне скрывается настоящее археологическое сокровище

В подвале одного из многоквартирных домов Таррагоны скрывается настоящее археологическое сокровище, а именно 17-метровый римский фонтан, пишет La Vanguardia. Он был обнаружен в конце 90-х во время застройки земель в портовом районе Таррако. Девелопер модифицировал проект, чтобы не навредить памятнику, и он был закрыт снова в расчете на то, что рано или поздно монумент можно будет посетить. Спустя 20 лет безрезультатных переговоров мэрия решила наконец реализовать задуманное, экспроприировать земли и открыть фонтан для посещений.

"Стыдно и жалко, что памятник, имеющий подобную историческую важность, до сих пор нельзя увидеть. Этот фонтан – настоящее чудо", - отметил археолог Жоан Антон Ремола, который руководил раскопками в 1998 году. Владелец земель и девелопер Жоан Марторель вложил 415 000 евро в его восстановление и во многократные модификации проекта строительства здания. Марторель отказался от идеи построить еще два этажа и разместить парковку на нижних уровнях, как это обычно делается. Благодаря предпринятым мерам ему удалось сохранить и права на участок, и археологический памятник.

После завершения строительства фонтан засыпали щебнем в соответствии с указаниями комисссии правительства Каталонии по сохранению исторического наследия. Спустя несколько лет все же было принято решение вновь заняться данным вопросом, и в прошлом году мэрия согласовала обмен муниципальных земель в районе Лес-Гаваррес на нижние этажи здания Мартореля, однако представители партии CUP поставили операцию под вопрос, заявив, что земли были оценены по тарифу ниже рыночного. В конце концов городские власти решили выставить участки на аукцион, и оппозиция вновь выступила с возражениями, на этот раз назвав данный вопрос не самым срочным на повестке дня.