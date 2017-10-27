«Герника» Пикассо победила на Международном фестивале скульптур из песка

Всего в фестивале, по информации Министерства туризма Португалии приняло участие 80 работ, некоторые из которых достигали 12 метров в высоту.

Автором скульптуры, получившей наибольшее число голосов, является чешский художник Радован Живний. В его работе представлен в трёх измерениях фрагмент «Герники», которой в этом году исполняется 80 лет.

Среди других фаворитов нынешнего года – карикатура Дональда Трампа работы американского скульптора Дэниэла Глувера, фигуры детской тематики – Алиса в Стране Чудес, Пингвины Мадагаскара, а также объекты, посвящённые музыке, в том числе, скульптуры Мадонны и Дэвида Боуи.

Выставка песчаных скульптур в Пере, которая проводится уже в 15 раз, продлится до конца октября.