Пенелопа Крус рассказала о сотрудничестве с Харви Вайнштейном

Секс-скандал разразился после того как в американской прессе появились публикации, в которых шла речь о том, что Вайнштейн на протяжении нескольких десятилетий, пользуясь своим положением, домогался молодых актрис, в числе которых оказались Гвинет Пэлтроу и Анжелина Джоли. Это послужило поводом для исключения продюсера из Совета директоров Weinstein Company, а также заведения дел в полиции Соединённого Королевства и США.

На прошлой неделе Крус выступила с критикой в адрес Вайнштейна, назвав его действия абсолютно неприемлемым злоупотреблением положением. Испанка работала с компанией Вайнштейна в ряде проектов, в частности, в фильме Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона», за который она получила премию «Оскар» как актриса второго плана.

Актриса отметила, что лично она не замечала за Вайнштейном подобного поведения, и он не предпринимал попыток склонить её к сексуальной связи, однако, она заявила, что поражена и огорчена тем, что такие инциденты имели место.