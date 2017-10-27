Порох, огонь и Эль Греко: в музее Прадо открылась выставка китайского художника-поджигателя

В столичном музее Прадо открылась выставка "Дух живописи" китайского художника Цая Гояна, который знаменит своей необычной техникой поджигания картин. Как сообщают информационные агентства Испании, этот же метод он использовал и при создании центрального экспоната, 18-метрового полотна, ставшего своего рода посвящением Эль Греко, Тициану, Рубенсу, Гойе и Веласкесу.

В работе Гоян использует цветные пигменты, смешанные с порохом. Как рассказал сам художник, он поджигает полотно, в результате чего «растушевывается краска и высвобождается энергия». "Порох обычно ассоциируется с терактами и войнами, но с его помощью также можно создать и нечто прекрасное", - отметил живописец. Кроме того, эта техника обеспечивает ему некоторую дозу риска и импровизации, которые Гоян считает неотъемлемой частью творческого процесса.

До эксцентричного китайского живописца в Прадо выставлялись и другие современные художники, однако до Гояна никто не создавал полотна для экспозиции прямо в залах музея. На это у него ушел примерно месяц. "Прадо всегда вдохновлял художников, от Мане и Ренуара до Бэкона. Мы обязаны быть открытыми для творцов и способствовать диалогу между старой и новой школами", - считает директор музея Мигель Фаломир.

Впрочем, будущее картин пока остается неопределенным: Фаломир подчеркнул, что Прадо не является их владельцем, а сам Гоян не имеет собственной галереи и обычно работает напрямую с музеями. "Обычно после выставки галереи могут выкупить мои картины для своих коллекций, но я не уверен, что в Прадо захотят поступить так же", - поделился художник.

Экспозиция "Дух живописи" включает в себя 27 полотен, 8 из которых были созданы прямо в музее. Она поделена на четыре секции в соответствии с традиционной формулой китайской композиции – начало, развитие, поворот и объединение.

Первая из них, "Восходящее начало", иллюстрирует диалог Гояна с Эль Греко. Центральное место здесь занимает картина "День и ночь в Толедо". Вторая, "Продолжение, или Развитие", отражает боль живописца от потери недавно скончавшихся членов семьи. За ней следует созданная под влиянием Рубенса и Босха "Трансформация", где правят цвет, жар и эротика. Именно здесь располагается ключевое полотно выставки, "Дух живописи", на котором можно увидеть множество узнаваемых элементов – от "Менин" Веласкеса до "Обнаженной Махи" Гойи. Замыкает композицию "Объединение", чье главное полотно посвящено Залу Королевств, где в течение месяца творил китайский живописец. Эпилогом служат работы, иллюстрирующие зарождение страсти Гояна к творчеству Эль Греко, начало которой положили рисунки его отца на спичечных коробках. В соседнем зале зрители также могут увидеть сокращенную версию документального фильма испанского режиссера Исабель Койшет о творчестве Гояна.