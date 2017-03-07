Фонд "Гала-Дали" купил на аукционе картину "Фигура в профиль"

Полотно, написанное в 1925 году, относится к начальному этапу творчества художника. Дали создал его в семейном поместье Es Llané в Кадакесе. Картина является частью серии портретов сестры художника, написанных в 20-е годы прошлого столетия.

В своем пресс-релизе представители Fundació Gala-Dalí положительно оценили новое приобретение, которое, по их словам, позволит как обогатить коллекцию фонда, так и расширить знания о технике живописи Дали до начала его увлечения сюрреализмом. Вместе с этой картиной на сегодняшний день фонд владеет четырьмя портретами сестры художника Анны Марии.

В 1925 году картина была выставлена в галерее Sala Dalmau в Барселоне, после чего ее начали считать утерянной. Полотно приобрел фармацевт Хоаким Куси. Впоследствии, приблизительно в 1950 году, оно было продано в одну из частных коллекций каталонской столицы и затем передавалось из поколения в поколение. До того, как портрет обнаружили представители аукционного дома, единственным доступным его изображением была черно-белая фотография 1929 года. В каталоге фонда Fundació Gala-Dalí неизвестными значились как техника, в которой он выполнен, так и использованные материалы и местонахождение.

Полотно "Фигура в профиль" было написано в тот период, когда художник и его сестра находились в хороших отношениях. Испортились они после публикации автобиографии "Тайная жизнь Сальвадора Дали" в 1942 году. Анна Мария не согласилась с тем, как ее брат описал жизнь их семьи, и в 1949 году издала собственную биографию "Сальвадор Дали глазами сестры". Этот конфликт нашел отражение в новом портрете Анны Марии, написанном Дали в 1954 году и названном "Юная девственница, содомизированная собственной непорочностью".