Альмодовара уговорили возглавить жюри Каннского фестиваля

Прославленный испанский режиссер Педро Альмодовар в этом году займет кресло председателя жюри Каннского фестиваля. По словам художественного директора фестиваля Тьерри Фремо, мэтра пришлось уговаривать. "Но в итоге Педро Альмодовар согласился, потому что он отлично разбирается в кино, хорошо знает многих режиссеров и актеров. В общем, он прекрасно подходит на роль председателя жюри", - заявил Фремо.

Сам Альмодовар, комментируя свое назначение, признался, что "очень счастлив отметить 70-летие Каннского фестиваля на этом почетном посту". "Я признателен, польщен и взволнован. Быть председателем жюри - это очень большая ответственность, и я надеюсь быть на высоте. Я могу заверить вас в том, что посвящу всего себя этому делу, которое одновременно является и удовольствием, и большой честью", - заявил он.