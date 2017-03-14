Джеймс Кэмерон снял для National Geographic документальный фильм об андалусской Атлантиде

Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон снял для National Geographic фильм "Возрождение Атлантиды", посвященный открытому в провинции Хаэн поселению медного века. Как сообщает издание ABC, его занимало крайне развитое для своего времени общество: около 40 000 человек населяли территорию примерно в 100 гектаров, которая отличалась сложностью урбанистики и наличием разветвленной сети каналов, построенных за 3 000 лет до нашей эры, которое свидетельствует о математических знаниях обитателей поселения.

Эксперты National Geographic предположили, что Атлантида могла располагаться именно здесь, в силу ряда причин. В их числе – потрясающая архитектура, сложное городское планирование, отличающееся наличием каналов, выполнявших также функцию защитных рвов, а также строительство индивидуальных домов округлой формы. Кроме того, в пользу этой гипотезы говорит и значительное благосостояние жителей, о котором свидетельствуют тысячи найденных предметов, среди которых особо выделяются керамические предметы и скульптуры.

Представители департамента исторического наследия мэрии Хаэна признают, что не имеют прямых подтверждений тому, что речь идет именно об Атлантиде, однако отмечают огромную важность этого поселения, в первую очередь потому, что его размер примерно в 100 раз превышает территории, которые обычно занимали общины в ту пору. Кроме того, население его было крайне современным для своего времени: часть аграрного общества занималась исключительно строительством каналов, которое было крайне непростой технической задачей. По мнению инженера гражданского строительства Хавьера Мартинеса, создание системы каналов для переноса воды свидетельствует о том, что местное население обладало математическими знаниями. Помимо этого, он считает удивительным и наличие погребов, которые жители использовали для более длительного хранения продуктов. Еще более поразительным является тот факт, что они смогли построить нечто столь специфическое, располагая только кремниевыми топорами и хрупкими медными инструментами.

Что касается философской стороны вопроса, то эксперты считают факт существования Атлантиды вполне реальным. "Она существует, так как существует соответствующая концепция", - говорит председатель Андалусской ассоциации философии Франсиско Гарсия Морено. Впрочем, он также отметил, что в своих трудах Платон мог описать конкретное реальное государство, присвоив ему некоторые фантастические черты. По мнению Гарсии Морено, легенда об Атлантиде по-прежнему вызывает огромный интерес, как и многие другие истории, которые хорошо начинаются и плохо кончаются.