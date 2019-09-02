В Москве пройдет выставка испанского импрессионизма

Выставка «Импрессионизм и испанское искусство» откроется 10 октября в Москве, сообщили в пресс-службе испанского посольства.
Выставка пройдет в Музее русского импрессионизма с 10 октября 2019 года по 26 января 2020-го. Первая в России масштабная испанская экспозиция рубежа XIX-XX веков познакомит с творчеством 18-ти испанских художников, которые участвовали в первых выставках нового, для 1880-х годов, направления в европейском искусстве. На выставке будут представлены, в частности, картины Хоакина Сорольи, Рамона Касаса, Дарио де Регойоса, Мариана Пиделасерры, Игнаси Майоля, Сантьяго Русиньоля, Рикардо Каналса, Игнасио Cулоаги, Жоакима Мира, Пере Изерна.
В проекте участвуют 14 художественных музеев Испании, в том числе: Национальный музей искусства Каталонии, музей Монтсеррат, Музей изобразительных искусств Бильбао, а также можно будет увидеть произведения из частных коллекций и две картины из ГМИИ имени А.С. Пушкина (Москва).Темы: Культура